Экономика

Эхо Москвы в КировеЭхо Москвы в КировеДля кировчан стали чаще строить двухкомнатные квартиры

Как следствие, увеличился и средний размер квартир. Если в 2018 году этот показатель составлял 46,2 кв. метра общей площади, то в 2019 - 50,7 кв. м. Несмотря на рост, размер квартир, которые строят для кировчан, еще далек от среднероссийского, чей показатель приближается к 60 «квадратам».
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