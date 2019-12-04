Общество
Севастополь.руДля коллекторов могут закрыть доступ к долгам россиян за услуги ЖКХ
В первом случае, с коллекторами заключался договор о переуступке права требования (цессия) задолженности (этот способ был запрещен летом). Во втором случае, кредитор не передает коллекторам право собственности на долг, а заключает с ними агентский договор.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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В Госдуме объяснили отказ США выдать визы российской делегации
Отказ российской делегации в американских визах говорит о нежелании США вступать в диалог с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Прокурор потребовал назначить Егору Жукову четыре года колонии
«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует агентство слова обвинителя.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
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В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура 5-6 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».