Коронавирус
БухонлайнДля малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий. Но льготные тарифы можно применять не ко всем выплатам, а только к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас он составляет 12 130 руб.).
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК31 марта в 08:33
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Страховые взносы снизили с 1 апреля. Но только для малого и среднего бизнеса
ИА Клерк.Рувчера в 03:07
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
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Пациенту с коронавирусом, умершему во Владивостоке, было 52 года, у него подтверждена двусторонняя пневмония, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
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Путин назначил Уйбу врио главы Коми
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