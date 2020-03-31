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БухонлайнБухонлайнДля малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий. Но льготные тарифы можно применять не ко всем выплатам, а только к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас он составляет 12 130 руб.).
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Страховые взносы снизили с 1 апреля. Но только для малого и среднего бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 03:07

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РИА Новости31 марта в 03:59

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

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Газета.Ru31 марта в 04:52

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Без поддержки не оставят

Российская газета01 апреля в 05:24

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUM31 марта в 03:54
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РИА Новости 01:15
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Lenta.ru вчера в 17:07
Политика

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РИА Новости 01:35
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
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Игромания.ру вчера в 11:12
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
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Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

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Известия 02:33
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Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Энергетика

Белоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель

По словам главы правительства республики Сергея Румаса, Минск рассчитывает получить по этой стоимости 2 миллиона тонн сырья.
Суть событий вчера в 06:17
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Общество

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Газета.Ru 02:00
Здоровье

Умершему во Владивостоке пациенту с коронавирусом было 52 года

Пациенту с коронавирусом, умершему во Владивостоке, было 52 года, у него подтверждена двусторонняя пневмония, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
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В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Армия и оружие

Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы

Вечерняя Москва вчера в 19:19
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РИА Новости вчера в 14:27
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

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Общество

Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

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Общество

Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Время Н вчера в 04:44
Политика

Путин назначил Уйбу врио главы Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергея Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
FlashNord вчера в 11:35
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