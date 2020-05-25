Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
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с чего всё началось
Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБКвчера в 03:00
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В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
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Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
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