Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
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Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
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