Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
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с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБКвчера в 03:00

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Деньги для мегапроекта «Газпрома» предложили взять у россиян

Московский Комсомолецвчера в 09:37

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

РИА Новостивчера в 08:27

Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Рувчера в 04:02

Шувалов предложил взять у граждан деньги на мегапроект «Газпрома»

URA.Ruвчера в 06:26

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Lenta.ruвчера в 04:33

Мегапроект «Газпрома» предложили оплатить гражданам

Национальная служба новостейвчера в 07:37

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБКвчера в 03:00
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК вчера в 01:01
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Происшествия

Вертолёт ВКС России совершил жёсткую посадку на Чукотке

Вертолёт Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жёсткую посадку в районе аэродрома Угольные Копи на Чукотке.
RT на русском 04:15
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Гаджеты

Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G

В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Армия и оружие

Ядерный арсенал США планируют перевезти из Германии в Польшу

Дни24 вчера в 02:42
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Происшествия

Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Общество

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 05:12
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Общество

Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Экономика

Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
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Здоровье

Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения

Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Экономика

Решена судьба цен на авиабилеты по России летом

По мнению экспертов, в июне цены стабилизируются на уровне прошлого года или будут чуть ниже.
Рамблер 03:32
Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве заложницы — 22-летней гражданки Кубы, произошедшего в Москве.
Lenta.ru 04:06
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Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
Телепрограмма вчера в 00:29
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Интернет

«Одноклассники» запустили видеочаты по примеру Zoom

Видеочаты доступны как в полной версии, так и в мобильном приложении.
iReactor 05:52
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Игры

Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam

REGNUM вчера в 23:38
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Общество

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
РБК 05:41
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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