Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.

с чего всё началось

Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.

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