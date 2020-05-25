Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
Читать в источнике
Оценить961
с чего всё началось
Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса
Радио Маяк 05:59
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza.
Ведомости 06:55
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва
Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
Интерфакс 09:01
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о целесообразности масок на ЕГЭ
Москва, 25 мая 2020, 14:43 — REGNUM Соблюдение масочно-перчаточного режима в помещениях сегодня является необходимостью.
REGNUM 07:43
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
Аргументы и Факты 04:05
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Транспорт
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить московский пропуск
Для поездок на личном автомобиле в Москву, если маршрут частично проходит по территории столицы, например при выезде на МКАД, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля, уточнили в ведомстве.
РИА Новости 08:37
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Футбол
Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о рестарте чемпионата России.
Bookmaker-ratings.ru 06:49