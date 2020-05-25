Экономика

Газета.RuГазета.RuДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБК03:00

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Деньги для мегапроекта «Газпрома» предложили взять у россиян

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Мегапроект «Газпрома» предложили оплатить гражданам

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Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Ру04:02

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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