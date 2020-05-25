Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В России снимут первые сериалы о киберспорте
Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
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Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Названы сроки возобновления туризма в России
Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли (курорты, отели, пляжи, круизы и т.д.).
Известия 09:46
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Триполи, 25 мая 2020, 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну.
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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
Live24 04:16
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства - 980 случаев", - уточнили во ФСИН.
ТАСС 09:16
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Путешествия
Глава АТОР прокомментировала слова Мишустина о поездках за рубеж
Boris Roessler / Globallookpress Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о нецелесообразности поездок за границу во время летних отпусков.
РЕН ТВ 09:21
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Армия и оружие
Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара
Турция направит в Ливию собственных наемников. Реджеп Тайип Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против сил Халифы Хафтара в Ливии.
Piter.tv 02:40
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Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Медсотрудница с COVID-диагнозом скончалась в Ивановской области
Как прокомментировал руководитель Облздрава Артур Фокин, причина смерти пока точно не известна – её установят в ходе экспертизы.
Кстати.News 07:45
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
Интерфакс 07:03
Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Происшествия
В Екатеринбурге горит завод по производству стройматериалов
В Екатеринбурге произошел пожар предположительно на территории завода по производству стройматериалов на улице Бисертской.
Urbc.Ru 07:08
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com вчера в 15:30
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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
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Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Фигурное катание
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа.
РЕН ТВ 09:43