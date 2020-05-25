Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
Читать в источнике
Комментировать642
с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБК03:00

Подробнее о событии

Шувалов предложил взять у граждан деньги на мегапроект «Газпрома»

URA.Ru06:26

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

РИА Новости08:27

Мегапроект «Газпрома» предложили оплатить гражданам

Национальная служба новостей07:37

Деньги для мегапроекта «Газпрома» предложили взять у россиян

Московский Комсомолец09:37

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Lenta.ru04:33

Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Ру04:02

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
206
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
5
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
83
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
531
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

RT на русском 12:19
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
361
Путешествия

Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире

Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
8
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости 07:00
68
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

РИА Новости 08:57
29
Армия и оружие

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

РБК 08:24
827
Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
78
Здоровье

Челябинцам разъяснили, что можно и нельзя при снятии ограничений

Власти пояснили, что введенные ограничения будут отменять постепенно. О первом этапе снятия запретов объявили в воскресенье, 24 мая.
Эхо Москвы в Челябинске 01:16
1
Политика

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
32
Футбол

«Ростов» активировал опцию продления контракта с Козловым

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с защитником Алексеем Козловым.
Metaratings 10:47
Общество

Беглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения

Глава города объяснил, что общая картина по COVID-19 в Северной столице пока не меняется.
DP.RU 12:06
1
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
43
Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
7
Экономика

Швеция выделит 38 млн евро пострадавшим от коронавируса бедным странам

Стокгольм, 25 мая 2020, 15:55 — REGNUM Власти Швеции намерены выделить 380 млн крон (около 38 млн евро) на помощь бедным странам, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса.
REGNUM 08:55
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
430
Происшествия

Пьяный житель Ингушетии сбил двух полицейских на посту «Чермен»

37-летний житель Ингушетии не справился с управлением и наехал на бетонный блок на пропускном посту «Чермен» в Северной Осетии, после чего сбил двух полицейских.
Obzor.io 10:07
Кино

Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
Piter.tv 10:22
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Здоровье

Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир

Примечательно, что у некоторых людей может проявиться аллергия на кефир и другие кисломолочные продукты.
ФАН вчера в 07:43
41
Здоровье

Признаки проблем со щитовидной железой назвал Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников во Всемирный день щитовидной железы назвал несколько критериев, по которым можно выявить проблемы с эндокринной системой.
Live24 10:19
1
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
8
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
140
Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
RT на русском 10:45
340
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
13
Общество

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное