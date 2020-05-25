Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта.
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Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
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Швеция выделит 38 млн евро пострадавшим от коронавируса бедным странам
Стокгольм, 25 мая 2020, 15:55 — REGNUM Власти Швеции намерены выделить 380 млн крон (около 38 млн евро) на помощь бедным странам, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса.
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Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Врач и телеведущий Александр Мясников во Всемирный день щитовидной железы назвал несколько критериев, по которым можно выявить проблемы с эндокринной системой.
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Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
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