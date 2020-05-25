Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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Политика
Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль
Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль.
Daily Storm 06:40
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Общество
У Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса
RT на русском 08:28
Общество
Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Аргументы недели 06:58
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Piter.tv 06:15
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Энергетика
США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность передачи коронавируса от насекомых
Коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому риск передачи COVID-19 от насекомого к человеку крайне мал, заявили в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру 07:41
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Армия и оружие
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57.
Piter.tv 06:57
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Наука
Хиральность биологических молекул связана с космическими лучами
Хиральность биологических молекул напрямую связана с космическими лучами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:35
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Футбол
«СЭ»: Федуна выписали из больницы
Владелец «Спартака» Леонид Федун закончил лечение коронавирусной инфекции.
Бомбардир.ру 08:32
Культура
Боец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании
RuNews24.ru 23 мая в 06:22
Политика
Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Здоровье
В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли
Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИА Новости 07:55