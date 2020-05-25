Экономика
РИА НовостиДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, и цена этого смартфона составит от 749 до 799 долларов.
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Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
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Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
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Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
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Новую льготу получат пенсионеры с маленькой пенсией
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Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
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Как стало известно sport-express.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы, где 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.
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Дибров сдержал данное Малышевой обещание
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Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир и чем он может быть опасен
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, в интервью с изданием Е1.ru диетолог Светлана Соломеина рассказала, кому кефир противопоказан.
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Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Президент России Владимир Путин назначил посла РФ в Сирии Александра Ефимова специальным представителем президента по развитию отношений с САР, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
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Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля
Транзит газа по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» упал до десятой части от его пропускной мощности.
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Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
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Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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"К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы", – рассказал Кравцов, обращаясь с поздравлением к выпускникам в рамках онлайн-марафона "Последний звонок - 2020".
РИА Новости 03:42
Политика
Лукашенко рассказал о самом тяжелом президентском сроке
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Lenta.ru 10:44
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Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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26 мая в Смольном обсудят развитие образования и отопительный сезон
Собравшиеся обсудят выполнение в 2019 году мероприятия государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» и задачи на 2020 год.
Невские Новости 09:36
Общество
В США предупредили об агрессивности крыс в условиях пандемии
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Футбол
Еленцева покинула пост президента «Торпедо»
Президент "Торпедо" Елена Еленцева покидает свой пост на обоюдному согласию сторон.
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«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»
Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
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Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
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ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22