Экономика

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Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБК03:00

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Деньги для мегапроекта «Газпрома» предложили взять у россиян

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Национальная служба новостей07:37

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБК03:00
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Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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