Экономика
Газета.RuДля мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из возможных вариантов финансирования может стать привлечение средств россиян. Для этого, как считает Шувалов, можно создать фонды коллективных инвестиций. Граждане, которые сделают вклады, будут считаться акционерами проекта.
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с чего всё началось
Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.РБК03:00
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В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
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«Сармат» могут поставить на боевое дежурство «сырым»
«Сармат» должен сменить на «боевом посту» МБР «Воевода», которую на Западе прозвали «Сатаной» из-за гарантированного прорыва любой из существующих систем ПРО, а также уникальной дальности полета и мощности боевых блоков ракеты.
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Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
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Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
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В Петропавловске двое рабочих упали с крыши, один погиб
Аргументы и Факты - Камчатка 18:05
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RuNews24.ru 13:55
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Беспечность и усталость. Главный алтайский депутат о коронавирусе, масках и запретах
Томенко: Алтайский край пока не готов к снятию ограничений Ситуация с коронавирусом остается напряженной – Я согласен с высказыванием губернатора – это беспечность людей по отношению и к себе, и безответственность по отношению к другим.
АМИТЕЛ 19:17
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 15:37
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК 14:17
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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Самоизоляция как норма, новая Конституция как победа над вирусом
Россия выходит из самоизоляции и остается с ней В России, которая удерживает уверенное второе место по числу заболевших новым коронавирусом в мире, все смелее отменяют ограничения, связанные с противодействием инфекции.
Сахалин.Инфо 19:03
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:49
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Экономика
Компания экс-министра Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель
Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель.
Коммерсантъ Краснодар 11:39
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37