Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.

с чего всё началось

Одним из возможных вариантов финансирования может стать привлечение средств россиян. Для этого, как считает Шувалов, можно создать фонды коллективных инвестиций. Граждане, которые сделают вклады, будут считаться акционерами проекта.

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