Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко. Он пояснил, что пока речь идет только о компаниях, которые хотят принять участие в строительстве.

Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

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