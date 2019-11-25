Экономика
Lenta.ruДля мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков
Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко. Он пояснил, что пока речь идет только о компаниях, которые хотят принять участие в строительстве.
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Пул подрядчиков для трассы «Москва-Казань» собран, инвесторы проявляют большой интерес
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