Экономика

Lenta.ruLenta.ruДля мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко. Он пояснил, что пока речь идет только о компаниях, которые хотят принять участие в строительстве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

Мой Брянск11:15

Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

Lenta.ru10:34

«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань

Республика Татарстан00:30

«Автодор» определил подрядчиков для реализации проекта трассы Москва - Казань

ГЛАС.RU05:08

«Автодор» выбрал подрядчиков для трассы Москва — Казань

News.ru01:26

ВТБ решил не участвовать в строительстве дороги в обход Краснодара

РБК05:43

Пул подрядчиков для трассы «Москва-Казань» собран, инвесторы проявляют большой интерес

Будущее России. Национальные проекты00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

Газета.Ru 05:01
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Энергетика

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому к СМИ-иностранным агентам могут быть приравнены физические лица, распространяющие сообщения изданий, обладающих таким статусом.
Российская газета 07:18
Гаджеты

Представлены ноутбуки Huawei MateBook D на процессорах AMD и Intel

Huawei MateBook D 14 весит 1,38 кг. Ноутбук оснащен по одному порту USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI и разъемом для наушников 3,5 мм.
ГЛАС.RU 05:05
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Гаджеты

Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до 50%

Дни24 09:49
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Футбол

Тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 11:14
Происшествия

Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Газета.Ru 03:29
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 10:02
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru 03:23
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Космос

Астрофизикам разрешили построить Тридцатиметровый телескоп на Канарах

В первой версии проекта телескоп должны были построить на Гавайях, но протесты местных жителей поставили под угрозу завершение проекта в первоначальном варианте, передает Associated Press.
N+1 04:46
Общество

Протестующие ворвались в здание Нацбанка Украины

В Киеве перед зданием Нацбанка Украины (НБУ) проходит массовая протестная акция.
Журналистская правда 11:18
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Авто

Компания Tesla презентовала пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Tesla представила свой первый пикап под названием Cybertruck, который внешне ничего общего не имеет с другими моделями Tesla, и его уже можно заказать в РФ.
Газета DAILY 22 ноября в 13:05
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Газета.Ru 10:43
Происшествия

ГВП: В армию по гособоронзаказу поставили дешевые китайские радиостанции

Сотрудники компании, которая поставила российской армии дешевые китайские аналоги отечественных радиостанций, стали фигурантами уголовного дела.
Росбалт 11:06
Общество

В Госдуме ополчились на иностранный нейминг

Lenta.ru 11:19
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Экономика

МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

Телекоммуникационная компания МТС в понедельник, 25 ноября, представила детали своей новой стратегии до 2023 года, утвержденной советом директоров в конце октября и предполагающей создание экосистемы новых цифровых продуктов.
РБК 11:21
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное