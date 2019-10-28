Экономика

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Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс. Однако столь серьезные последствия возникнут только у тех, кто выдал более 2,25 млн рублей или уже был ранее оштрафован по той же статье.
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с чего всё началось

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Коммерсантъ27 октября в 11:21

Подробнее о событии

ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»

Rambler News Serviceвчера в 10:25

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

Lenta.ruвчера в 09:00

Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

URA.Ru27 октября в 18:20

Нелегальным кредиторам готовят уголовную ответственность

Право.рувчера в 01:58

В России за кредитование может светить срок

Primpress.ru27 октября в 22:41

Предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность нелегальных кредиторов

Гарантвчера в 03:07

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Коммерсантъ27 октября в 11:21
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Политика

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Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
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Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США

Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
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Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата

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Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
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Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Скворцова рассказала, кто должен решать вопрос об эвтаназии в России

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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

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