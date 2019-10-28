Экономика
ВекДля нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс. Однако столь серьезные последствия возникнут только у тех, кто выдал более 2,25 млн рублей или уже был ранее оштрафован по той же статье.
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с чего всё началось
Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.Коммерсантъ27 октября в 11:21
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ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»
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