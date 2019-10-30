Общество

ВекВекДля нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс. Однако столь серьезные последствия возникнут только у тех, кто выдал более 2,25 млн рублей или уже был ранее оштрафован по той же статье.
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с чего всё началось

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Коммерсантъ27 октября в 11:21

Подробнее о событии

ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»

Rambler News Service28 октября в 10:25

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

Lenta.ru28 октября в 09:00

Нелегальным кредиторам готовят уголовную ответственность

Право.ру28 октября в 01:58

Предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность нелегальных кредиторов

Гарант28 октября в 03:07

В России за кредитование может светить срок

Primpress.ru27 октября в 22:41

Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

URA.Ru27 октября в 18:20

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Коммерсантъ27 октября в 11:21
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Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенёс сердечный приступ. Артисту и продюсеру стало плохо накануне ночью.
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РБК 01:00
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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