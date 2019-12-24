Политика

ИзвестияИзвестияДля отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Эксперты рассказали, что будет с «Северным потоком-2» из-за санкций

Накануне.Ru18:48

Насколько санкции затормозят «Северный поток - 2»: оценка эксперта

РЕН ТВ20:37

Аналитики предсказали задержку реализации «Северного потока — 2» на полгода

News.ru19:09

Названы сроки задержки строительства «Северного потока — 2» из-за санкций

Life.ru22:00

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Lenta.ru17:16

Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

Известия18:11
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Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском 20:50
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза 13:58
Экономика

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБК 22:01
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике

Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Газета Кемерова 15:32
Общество

В Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках

Вечерний Краснотурьинск 00:14
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru 10:52
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
РБК 22:24
Политика

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Аргументы недели вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Энергетика

Новак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу

Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%.
Infox.ru 08:45
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
РБК 21:08
Политика

Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета 21:56
Шоу-бизнес

По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина

Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
StarHit.ru 03:00
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
Общество

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Политика

Болтон обвинил Трампа в недооценке КНДР

Экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Дональда Трампа в недооценке угрозы со стороны КНДР.
REGNUM 22:30
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

В Подмосковье загорелся резиновый цех

В цехе по переработке резины, расположенном в подмосковной деревне Чулково, случился пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС.
Газета.Ru 22:00
Единоборства

Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Allboxing.ru 05:17
Политика

Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Татар-информ 11:51
Экономика

Акции Tesla взлетели за три дня на 10%. Что привлекло инвесторов

Всего же за три последних сессии бумаги подорожали почти на 10%.
РБК 22:02
Политика

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Российские политики и парламентарии отреагировали на претензии Европейского союза в отношении открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РИА Новости 14:25
Технологии

Психологи объяснили, почему на Новый год не нужно дарить гаджеты детям

Мойка78 21:10
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
РБК 22:18
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия 05:32
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
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