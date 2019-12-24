Политика
ИзвестияДля отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»
Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Общество
В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда
Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Запуск поездов В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии, призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Общество
СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права с 1 января 2020 года.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Технологии
«Отдать в зубы зверю». Психологи не советуют дарить детям гаджеты
Политика
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И.
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Происшествия
Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов
Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Экономика
«Ростелеком» консолидировал 97,5% акций НПФ «Альянс»
"Башинформсвязь" - дочерняя компания "Ростелекома" - приобрела 46,5% акций НПФ "Альянс", следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
Здоровье
Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь
Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.
Политика
Кадыров объяснил жестокое обращение с жителями экс-мэра Грозного
Рамзан Кадыров заявил, что его племянник Ислам Кадыров «перестарался», когда применял против людей электрошокер, будучи мэром Грозного.
Политика
Моралес заявил, что не планирует выдвигаться в вице-президенты Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что не после запрета баллотироваться в президенты планирует претендовать на пост вице-президента Боливии на весенних выборах.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
Энергетика
Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет
Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео
Общество
СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok
Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.