Политика

ИзвестияИзвестияДля отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Насколько санкции затормозят «Северный поток - 2»: оценка эксперта

РЕН ТВ20:37

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Lenta.ru17:16

Эксперты рассказали, что будет с «Северным потоком-2» из-за санкций

Накануне.Ru18:48

Аналитики предсказали задержку реализации «Северного потока — 2» на полгода

News.ru19:09

Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

Известия18:11
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Общество

В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда

Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Эхо Москвы 17:04
Происшествия

В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
RT на русском 20:34
Политика

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Запуск поездов В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста.
РИА Новости 14:25
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии, призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
РИА Новости 20:12
Общество

СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права с 1 января 2020 года.
Известия 20:20
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Технологии

«Отдать в зубы зверю». Психологи не советуют дарить детям гаджеты

Радио Sputnik 19:00
Политика

Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И.
РИА Новости 20:40
Происшествия

Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией

Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
REGNUM 16:59
Происшествия

Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов

Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Интерфакс 21:09
Экономика

«Ростелеком» консолидировал 97,5% акций НПФ «Альянс»

"Башинформсвязь" - дочерняя компания "Ростелекома" - приобрела 46,5% акций НПФ "Альянс", следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
ТАСС 07:57
Здоровье

Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь

Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.
Известия 19:45
Политика

Кадыров объяснил жестокое обращение с жителями экс-мэра Грозного

Рамзан Кадыров заявил, что его племянник Ислам Кадыров «перестарался», когда применял против людей электрошокер, будучи мэром Грозного.
РБК 16:43
Политика

Моралес заявил, что не планирует выдвигаться в вице-президенты Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что не после запрета баллотироваться в президенты планирует претендовать на пост вице-президента Боливии на весенних выборах.
РИА Новости 18:09
Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Народные новости 19:21
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
РИА Новости 18:44
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Политика

Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
РИА Новости 04:24
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
ТАСС 19:06
Энергетика

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
Известия 18:26
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток-2» суда из Балтийского моря

Gazeta.SPb 00:22
Общество

СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok

Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:23
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