Общество

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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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