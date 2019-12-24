Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

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