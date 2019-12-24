Общество
ИзвестияДля отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»
Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Путешествия
«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники
Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Кино
Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне
По словам Хиссрич, первый сезон лишь наметил сюжет будущей истории. Во втором сезоне шоураннер пообещала раскрыть сюжет.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков поселение ат-Тах в Идлибе
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Энергетика
Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет
Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Авто
Changan раскрыл третью автоновинку для России
Кроме кроссовера Changan CS55, который поступит в продажу в конце декабря, и обновленного CS75, чей старт продаж намечен на начало 2020 года, китайский Changan привезет в Россию новый седан Alsvin.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Культура
Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»
Политика
В Белоруссии заявили о согласовании интеграционного пакета с Россией
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пакет по интеграции с Россией почти полностью согласован за исключением нескольких нюансов.
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Единоборства