Экономика
РБКДля постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Автодор» объявил конкурс на строительство 6 и 7 этапов М-12 на 112 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты12:54
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа
Экспресс газета 13:45
Происшествия
В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских
В результате беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) пострадали 59 сотрудников полиции.
РБК 02:01
Общество
В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Поженились Софи Терер и Джо Джонас 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе.
ОК! 14:32
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Дождь 08:34
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Происшествия
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета 16:10
Шоу-бизнес
Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл
Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.
РЕН ТВ 02:05
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line 14:44
Технологии
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32