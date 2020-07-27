Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 22

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая. 140

Общество Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа. 1,1K

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 12

Шоу-бизнес Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.