Общество
Газета.RuДля поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Чтобы подать документы в вузы дистанционно, абитуриентам нужно будет получить сертификат электронной подписи, сообщается на сайте Федеральной кадастровой палаты России.Коммерсантъ02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Армия и оружие
Проект «450». Как в Харькове зарождалась идея танка Т-14 «Армата»
В конце 60-х советская зарубежная агентура добыла информацию о совместной разработке американскими и западногерманскими конструкторами для нужд армий обоих государств перспективного основного боевого танка MBT-70 (у немцев — KPz 70), что являлось аббревиатурой на английском и немецком языках словосочетания «основной боевой танк для 70-х».
Украина.ру вчера в 06:00
Общество
Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и белое»
Иск против сети алкомагазинов «Красное и белое» подало свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили 25 мая в пресс-службе Свердловского областного суда.
ИА Красная Весна 25 мая в 04:32
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Авто
Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Общество
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:57
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Шнурова любителем однополого орального секса
Супруг Валерии назвал в переписке музыканта любителем однополого орального секса.
VSE42.RU вчера в 06:41
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Коронавирус обнаружен в хосписе онкодиспансера под Воронежем
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил, что заведующий отделением паллиативной помощи онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района заболел COVID-19.
Горком вчера в 12:52
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс вчера в 07:08
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов
Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Экономика
Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей
В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Здоровье
В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции
Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
Происшествия
В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев
Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
За неделю зафиксировано 65 случаев нарушения перемирия в Донбассе со стороны украинских военных, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
RuNews24.ru вчера в 01:07
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»
Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
Газета.Ru 02:42
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Футбол
«Милан» рассказал о степени тяжести травмы Ибрагимовича
Ахиллово сухожилие не повреждено.
Soccer.ru вчера в 07:31
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:53
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Экономика
Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47