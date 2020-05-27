Общество
Газета.RuДля поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Чтобы подать документы в вузы дистанционно, абитуриентам нужно будет получить сертификат электронной подписи, сообщается на сайте Федеральной кадастровой палаты России.Коммерсантъ02:15
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