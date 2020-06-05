Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры

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