Экономика
Lenta.ruДля раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
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«Вертолетные деньги» на рубль не повлияют, считают в Госдуме. Хотя не так давно считали наоборот
ИА Клерк.Ру15 мая в 06:59
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Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Автоспорт
Вольф: «Мерседес» рассматривает вариант с Феттелем
Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в команде подумают о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
Чемпионат 03:53
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
19-летнего футболиста убили в драке
Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек.
Lenta.ru 00:27
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
РИА Новости вчера в 11:10
Авто
Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления
Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 15 мая в 10:38
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие
Триполи сообщили об уничтоженном ЗРК «Панцирь-1С»
ИА Красная Весна вчера в 19:10
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество
ЕГЭ по математике базового уровня не станут проводить в 2020 году
Ранее стало известно, что большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату.
News.ru 05:33
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
Здоровье
Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции
Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro
На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль вчера в 09:51
Наука
Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево
При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49