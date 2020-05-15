Экономика
Lenta.ruДля раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
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«Вертолетные деньги» на рубль не повлияют, считают в Госдуме. Хотя не так давно считали наоборот
ИА Клерк.Ру15 мая в 06:59
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В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
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В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек
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Главный онколог Минздрава Каприн назвал потерю веса симптомом рака
Как объяснил эксперт своим подписчикам в эфире Instagram, снижение веса при раке объясняется тем, что раковая опухоль забирает слишком много белка из организма, передает РГ.
Shraibikus News 02:51
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса
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Уральский меридиан 03:55
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
За сутки в России выявили 9709 новых случаев COVID-19
За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.
Известия 03:36
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
Общество
Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 15 мая в 05:41
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru вчера в 13:27
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Происшествия
В Израиле найден мёртвым посол Китая
Иерусалим, 17 мая 2020, 11:17 — REGNUM Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мёртвым утром 17 мая.
REGNUM 04:17
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
Общество
В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер
Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии.
ТАСС 03:40
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Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
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На Кубани число заболевших коронавирусом достигло 2 тыс. 605 человек
Всего на 17 мая в медорганизации края с подозрением на COVID-19 обратились 6 тыс. 602 человека, в том числе 711 детей.
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Здоровье
В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса
REGNUM 15 мая в 02:40
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации, остальные отказались от госэкзамена.
РИА Новости 04:13
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27