Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.

Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий

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