Экономика
Lenta.ruДля раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
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«Вертолетные деньги» на рубль не повлияют, считают в Госдуме. Хотя не так давно считали наоборот
ИА Клерк.Ру15 мая в 06:59
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У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»
Вечером 16 мая у клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге заметили очередь из карет «скорой помощи».
Gazeta.SPb вчера в 16:11
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Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»
Команда не может выдать футболистам зарплату за май.
Бомбардир.ру вчера в 18:37
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Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
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За сутки выявили 75 новых больных Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на утро 17 мая составило 601.
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РИА Новости вчера в 16:39
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Футбол
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Здоровье
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Коммерсантъ вчера в 21:45