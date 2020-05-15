Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.

Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий

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