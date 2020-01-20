Космос
RT на русскомДля развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
Для развёртывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников «Роскосмосу» понадобится 148 запусков ракет-носителей.
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с чего всё началось
Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.РИА Новостивчера в 19:06
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«Роскосмос»: для запуска российской сети спутников «Сфера» потребуется 148 ракет
Телеканал 360°вчера в 21:25
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