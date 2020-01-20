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с чего всё началось

Для развёртывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников «Роскосмосу» понадобится 148 запусков ракет-носителей.

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