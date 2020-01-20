Космос

RT на русскомRT на русскомДля развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

Для развёртывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников «Роскосмосу» понадобится 148 запусков ракет-носителей.
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Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
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