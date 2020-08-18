Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила
Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Коммерсантъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).В источнике
С чего всё началось
Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов
Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.
Коммерсантъ18:09
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