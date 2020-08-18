Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Политика Сегодня 2

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Коммерсантъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).