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Lenta.ru
Lenta.ru

Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Коммерсантъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Политика Сегодня

В подготовке кодекса для интернет-магазинов заподозрили ФНС

Политика Сегодня09:15
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Коммерсантъ18:09
АБН

На интернет-магазины могут распространить правила работы офлайн-ретейла

АБН04:12
Adindex.ru

Онлайн-ритейлу навязывают офлайновые правила игры

Adindex.ru02:39
Право.ру

Кодекс добросовестных практик распространят на операторов онлайн-торговли

Право.ру02:07
Lenta.ru

Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Lenta.ru04:31

Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями об одном из закрытых тестирований Resident Evil Village.
Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village
3DNews05:05

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17
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