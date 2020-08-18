Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Коммерсантъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Политика Сегодня

Герман Стерлигов запросил у Медиагруппы «Патриот» машину дров

Политика Сегодня07:26
Lenta.ru

Для российских интернет-магазинов напишут специальные правила

Lenta.ru04:31
Коммерсантъ

Поставщики продуктов хотят добросовестных практик от интернет-магазинов

Коммерсантъ18:09
Adindex.ru

Онлайн-ритейлу навязывают офлайновые правила игры

Adindex.ru02:39
Право.ру

Кодекс добросовестных практик распространят на операторов онлайн-торговли

Право.ру02:07
АБН

На интернет-магазины могут распространить правила работы офлайн-ретейла

АБН04:12

Глава ВОЗ назвал COVID-19 одним из самых сложных вызовов для медицины

«Вспышка любой новой болезни создает новые проблемы, но с точки зрения логистики COVID-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», — приводит пресс-служба ВОЗ слова Гебрейесуса.
Известия07:25

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
93

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверывчера в 03:49
9

Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
123