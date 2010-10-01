Экономика

GSL NewsGSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам

Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbesвчера в 04:02

«Офшор» во Владивостоке получит новые льготы по переводу дивидендов за рубеж

PrimaMedia.ru06:33

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

РБК05:46

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компаниявчера в 04:42

Сергей Лысенко (Москва): Территории с особым статусом — это распространенный в мировой практике инструмент привлечения финансовых средств

Давыдов.Индекс17:31

Резидентам российских офшоров предложат ставку 5% на дивиденды за рубеж

Право.рувчера в 03:19

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RUвчера в 02:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
73
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
1,4K
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
6,9K
Политика

Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
2
Здоровье

Минздрав Украины собирается продлить действие карантина

Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна 16:12
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,6K
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
16
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
455
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
19
Здоровье

Ученые рассказали, что картофель может быть опасен для гипертоников

Исследования ученых из Великобритании говорят о том, что слишком частое употребление блюд из картофеля увеличивает риск развития сосудистого нарушения.
Волгоградская правда 15:41
12
Общество

Кадыров обязал чеченцев подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

Компания 10:27
3
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
3
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
828
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
7
Культура

Выгодные абонементы для киноманов приготовил видеосервис Wink

Победа 26 15 июля в 12:00
Армия и оружие

Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов

Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Футбол

Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
7
Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
18
Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
1,8K
Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

RT на русском 17:03
3
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
457
Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru вчера в 08:08
Футбол

Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»

Спорт-Экспресс 06:25
Космос

Красноярцы могут понаблюдать за уникальной кометой

Красноярцы смогут наблюдать за яркой кометой NEOWISE до 5 августа.
Sibnovosti.ru 15 июля в 21:30
Наука

Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками

Специалисты обнаружили, что у динозавра была челюсть с множеством зубов, а также огромные скрюченные когти.
ToDay News Ufa 11:28
1
Футбол

Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей

Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Rostov.ru 17:38
2
Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
145
Здоровье

Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, регулирующее порядок выплат в 2020 году медицинским сотрудникам частных организаций.
МедиаКорСеть 00:40
24
Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
188
Как работают Яндекс.Новости?
Главное