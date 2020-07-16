Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Здоровье
Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
REGNUM 11:36
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Татарстане обнаружили тело второго подростка, пропавшего у водоема
Водолазы обнаружили тело подростка 2003 года рождения, пропавшего накануне вместе с другим ребенком у водоема в Буинском муниципальном районе Татарстана.
ТАСС 11:40
Футбол
Комитет по этике РФС оштрафовал Медведева за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за его высказывание о московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 08:00
Экономика
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Политика
Лукашенко: Белоруссия была и останется для РФ близкой и родной страной
Kremlin Pool / Global Look Press Белоруссия была и останется для России близкой и родной страной.
РЕН ТВ 11:11
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%
Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 12:39
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Экономика
Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР
Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Интерфакс - Россия 05:31
Общество
В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана
Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.
МИР 24 15 июля в 17:25
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.
Metaratings 09:38
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ 11:15
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Сенатор из Дагестана Сулейман Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии журнала Forbes.
Деловое.ТВ вчера в 06:53
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Кино
Фильм про крушение самолетов снимут в Пермском крае
В основу сюжета лягут события 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета.
Телеканал 360° вчера в 07:36
Общество
Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23