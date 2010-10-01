Экономика
GSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам
Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
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Здоровье
Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России
Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербург 12:51
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Общество
Число зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек
Численность официально зарегистрированных безработных в России превысила 3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Регион online 13:51
Фигурное катание
Косторная считает Медведеву «эталоном фигурного катания»
Спорт день за днем 14:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
Здоровье
97 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 17 июля в Ростовской области у 11 214 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 267 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:29
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26