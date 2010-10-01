Экономика
GSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам
Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
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«Офшор» во Владивостоке получит новые льготы по переводу дивидендов за рубеж
PrimaMedia.ruвчера в 06:33
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы
СК возбудил уголовное дело в отношении уроженца Азербайджана, напавшего на полицейского в центре Москвы.
Агентство Москва 05:34
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Здоровье
В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью
Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 05:32
Здоровье
Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса
Специалисты назвали пять факторов, способствующих ожирению. Так, ученые считают, что при стрессе люди начинают потреблять больше пищи.
Evo-rus.com вчера в 06:10
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv вчера в 06:21
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Технологии
Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»
Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Игры
Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 15 июля в 03:23
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Армия и оружие
Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»
В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Происшествия
В Калининграде коронавирусом заразился таксист-нелегал
Из 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области 8 человек сами обратились за помощью в медицинские учреждения.
Русский Запад 05:34
Общество
Медики экстренно госпитализировали эмира Кувейта
Глава Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах попал в больницу. По какой причине медики госпитализировали эмира пока неизвестно.
Народные новости 05:55
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
Общество
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву.
РИА Новости 05:12
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24