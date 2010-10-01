Экономика

GSL NewsGSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам

Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
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Офшорным олигархам дадут налоговые льготы в России

Deita.ru05:35

«Офшор» во Владивостоке получит новые льготы по переводу дивидендов за рубеж

PrimaMedia.ruвчера в 06:33

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RU16 июля в 02:45

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компания16 июля в 04:42

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbes16 июля в 04:02

Резидентам российских офшоров предложат ставку 5% на дивиденды за рубеж

Право.ру16 июля в 03:19

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

РБКвчера в 05:46
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы

СК возбудил уголовное дело в отношении уроженца Азербайджана, напавшего на полицейского в центре Москвы.
Агентство Москва 05:34
Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Lenta.ru 04:14
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Здоровье

В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью

Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
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Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 05:32
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Здоровье

Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

Специалисты назвали пять факторов, способствующих ожирению. Так, ученые считают, что при стрессе люди начинают потреблять больше пищи.
Evo-rus.com вчера в 06:10
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv вчера в 06:21
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Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
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Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,8K
Игры

Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла

Srnsk 15 июля в 03:23
2
Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК вчера в 13:24
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
2
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Армия и оружие

Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»

В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Происшествия

В Калининграде коронавирусом заразился таксист-нелегал

Из 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области 8 человек сами обратились за помощью в медицинские учреждения.
Русский Запад 05:34
1
Общество

Медики экстренно госпитализировали эмира Кувейта

Глава Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах попал в больницу. По какой причине медики госпитализировали эмира пока неизвестно.
Народные новости 05:55
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
1,6K
Общество

Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе

Руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву.
РИА Новости 05:12
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,2K
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