Экономика

GSL NewsGSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам

Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
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Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RUвчера в 02:45
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек

ToDay News Ufa 07:00
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Общество

ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
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Минздрав назвал петербургскую медицину одной из лучших в России

К совещанию присоединился замминистра Минздрава Олег Гриднев.
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Гаджеты

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:27
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Армия и оружие

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях».
РБК 03:18
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Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Футбол

Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 17:20
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ 10:31
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Политика

В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17

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Футбол

Арбитр Федотов назвал «плохим» судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). Игру обслуживала бригада рефери Евгения Турбина.
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Общество

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
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Общество

Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году

Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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Кино

Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
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Найден самый ранний симптом коронавируса

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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Футбол

Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц попросил болельщиков «Спартака» держать эмоции под контролем во время кубкового матча с «Зенитом».
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Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
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В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света

Фото: Karen Osborn/Smithsonian, banana.by, vokrugsveta Океанолог Карен Осборн из Смитсоновского музея естественной истории опубликовала в журнале Current Biology работу, в которой описала 16 видов ультра черных глубоководных рыб.
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Футбол

Головин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»

Россиянин Александр Головин забил мяч в товарищеском матче за "Монако". Монегаски играют против бельгийского "Серкль Брюгге".
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Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
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Происшествия

В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
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