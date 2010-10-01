Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.

Для российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам

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