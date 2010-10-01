Экономика
GSL NewsДля российских офшоров установят сниженную ставку по дивидендам
Резидентам, зарегистрировавшим свои офшоры в САРах, пропишут возможность выводить дивиденды в другие государства по минимальной ставке – 5%. В настоящее время таким правом обладают только публичные международные холдинговые компании.
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Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек
ToDay News Ufa 07:00
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Здоровье
Минздрав назвал петербургскую медицину одной из лучших в России
К совещанию присоединился замминистра Минздрава Олег Гриднев.
Neva.Today 16:00
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:27
Армия и оружие
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях».
РБК 03:18
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»
Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 17:20
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
RT на русском 11:47
Футбол
Арбитр Федотов назвал «плохим» судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). Игру обслуживала бригада рефери Евгения Турбина.
Metaratings 16:18
Общество
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news 09:50
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Футбол
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц попросил болельщиков «Спартака» держать эмоции под контролем во время кубкового матча с «Зенитом».
Чемпионат 17:25
Игры
Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5
Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 13:20
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Фото: Karen Osborn/Smithsonian, banana.by, vokrugsveta Океанолог Карен Осборн из Смитсоновского музея естественной истории опубликовала в журнале Current Biology работу, в которой описала 16 видов ультра черных глубоководных рыб.
HotGeo 09:40
Футбол
Головин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»
Россиянин Александр Головин забил мяч в товарищеском матче за "Монако". Монегаски играют против бельгийского "Серкль Брюгге".
Газета.Ru 13:28
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36