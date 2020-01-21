Общество

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Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
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с чего всё началось

Блок для учителя: в России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.
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Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

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«Известия»: в России могут ввести понятие «педагогической тайны»

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РБК19:32

СМИ: в РФ могут узаконить понятие «педагогической тайны»

Московский Комсомолец18:07

В России хотят ввести понятие педагогической тайны

URA.Ru18:17

В России может появиться «педагогическая тайна»

Телеканал 360°20:59
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