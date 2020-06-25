С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.

с чего всё началось

Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

Здоровье Магадан накрывает волна заболеваемости COVID-19 По словам и.о. заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены Кузьменко, на смену локальным вспышкам эпидемии приходит широкое распространение COVID-19 в самом Магадане.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 730

Общество С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый» Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании. 5

Происшествия Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. 1K

Здоровье Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.

Общество Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.

Происшествия В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий. 35

Происшествия В Индии от ударов молнии погибли 23 человека В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Происшествия Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости». 58

Здоровье Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 165

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 6

Общество Росавиация предложила план возобновления международных полетов Росавиация обратилась к властям с предложением о возобновлении международного авиасообщения со странами Содружества Независимых Государств. 402

Финансы Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России Изменение бюджетного правила и рейтинг России Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов.

Общество Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. 520

Кино Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 52

Общество Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства» Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. 5

Политика Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс. 4