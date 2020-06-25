Авто
Газета.RuДля российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.
Читать в источнике
Оценить800
с чего всё началось
С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.AutoNewsвчера в 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:15, Ашберн
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Политика
Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за прошедшего в Крыму парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 21:41
Здоровье
Магадан накрывает волна заболеваемости COVID-19
По словам и.о. заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены Кузьменко, на смену локальным вспышкам эпидемии приходит широкое распространение COVID-19 в самом Магадане.
Колыма-информ вчера в 23:33
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»
Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 16:16
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова
Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 24 июня в 06:16
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости вчера в 05:06
Здоровье
Две больницы Омской области ждет аудиторская проверка
Омскрегион вчера в 06:29
Происшествия
В Индии от ударов молнии погибли 23 человека
В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС вчера в 13:33
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
Наука
Пластырь для операций на внутренних органах создали в США
Live24 вчера в 07:16
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм 24 июня в 22:09
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных полетов
Росавиация обратилась к властям с предложением о возобновлении международного авиасообщения со странами Содружества Независимых Государств.
Городовой вчера в 01:58
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru вчера в 13:08
Финансы
Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России
Изменение бюджетного правила и рейтинг России Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
Кино
Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры
Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
Popcornnews.ru 23 июня в 17:00
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском вчера в 16:59
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14