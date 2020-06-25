Авто

Газета.RuГазета.RuДля российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.
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с чего всё началось

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.
AutoNews05:38

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Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

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Нововведения для автомобилистов вступят в силу с 1 июля

ТАСС17:52

Российских автолюбителей с 1 июля ждет масса нововведений

ФАН16:06

С 1 июля для водителей заработают новые правила

РБК17:25

Для российских водителей будут действовать новые правила с 1 июля

Новые автомобили13:04

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

AutoNews05:38

С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила

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