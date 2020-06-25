Авто
Газета.RuДля российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.AutoNews05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
Автоновости дня 02:02
Здоровье
Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой
Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
Сахалин.Инфо 19:30
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Футбол
ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на ликвидацию последствий коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) 25 июня объявила о том, что согласовала план помощи конфедерациям и национальным федерациям футбола в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь справиться с воздействием пандемии COVID-19.
Sport24.ru 15:46
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Транспорт
ПСО обещает пересмотреть условия полетов «Аэрофлота» на Сахалин в 2021 году
Авиакомпания "Аэрофлот" перестала выполнять полеты на Сахалин в 2018 году — из-за роста стоимости топлива и пересмотра политики на Дальнем Востоке, крупнейший российский перевозчик на год покинул Сахалин.
Сахалин.Инфо 18:41
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Здоровье
Отмена сессии ПАСЕ и открытие Эйфелевой башни. Главное о коронавирусе за 25 июня
Глава Роспотребнадзора: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью.
ТАСС 12:11
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Армия и оружие
Разведку у границ России за неделю провели 35 иностранных самолетов
У границ России за неделю были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков, сообщается в инфографике Минобороны, опубликованной 26 июня в газете «Красная звезда».
Известия 18:01
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия 13:22
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»
Российская газета 23 июня в 03:51
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии
Белорусский лидер намерен обсудить с Путиным «вмешательство в выборы из-за рубежа».
RuNews24.ru 07:01
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
Общество
В Нью-Йорке ввели двухнедельный карантин для приезжих из восьми штатов
С начала эпидемии коронавируса Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут стали очагами распространения заболевания.
Телеканал RTVI 02:20
Наука
В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Футбол
Робертсон: ещё немного пива для Клоппа, и мы добьёмся двух выходных
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал досрочное чемпионство красных, выразив мнение о трудном и утомительном ожидании титула.
Чемпионат 19:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb 17:15
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55