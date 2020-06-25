С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.

с чего всё началось

Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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