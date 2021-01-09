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SM News
SM News 

Для россиян меняются правила оплаты наличными с 10 января 2021 года

Новый закон, помимо прочего, убирает некоторые операции из списка обязательных проверок - это, в частности, операции по анонимным счетам и переводы небанковских организаций от имени. pixabay.com Власти заявляют, что такие нововведения должны облегчить жизнь легальным предприятиям и предотвратить отмывание денег.В источнике
Сиб.фм
Деловой Бийск
РИА “Informing”
Deita.ru
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Ракурс360
Блокнот Волгоград
Онлайн Тамбов.ру
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Для россиян меняются правила оплаты наличными с 10 января 2021 года

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С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

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С 10 января наличка попадёт под особый контроль

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Наличные деньги начнут тотально контролировать

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Сиб.фм7 января в 03:29