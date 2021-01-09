Для россиян меняются правила оплаты наличными с 10 января 2021 года
Новый закон, помимо прочего, убирает некоторые операции из списка обязательных проверок - это, в частности, операции по анонимным счетам и переводы небанковских организаций от имени. pixabay.com Власти заявляют, что такие нововведения должны облегчить жизнь легальным предприятиям и предотвратить отмывание денег.В источнике
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В Волгоградской области ввели контроль за операциями с наличными деньгами
Блокнот Волгоградвчера в 02:33