Новый закон, помимо прочего, убирает некоторые операции из списка обязательных проверок - это, в частности, операции по анонимным счетам и переводы небанковских организаций от имени. pixabay.com Власти заявляют, что такие нововведения должны облегчить жизнь легальным предприятиям и предотвратить отмывание денег.

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