Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

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Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАСС09:25

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБК08:32

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°06:50

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Lenta.ru02:59
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
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Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

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