Общество
ФедералПрессДля россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. На выплаты могут рассчитывать 650 тыс. родителей на миллион детей, передает Primpress.
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с чего всё началось
В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье.Народные новости07:30
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