Общество

ФедералПрессФедералПрессДля россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. На выплаты могут рассчитывать 650 тыс. родителей на миллион детей, передает Primpress.
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с чего всё началось

Минтруд анонсировал новую выплату для россиян

В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье.
Народные новости07:30

Подробнее о событии

Минтруд рассказал о новом пособии. Его смогут получить оставшиеся без работы

Царьград17:40

Оставшиеся без работы россияне получат новое пособие от государства

News.ru09:28

3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства

Konkurent.ru02:27

Минтруд анонсировал новую выплату для россиян

Народные новости07:30

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

ФедералПресс04:14

Россияне получат новые выплаты

URA.Ru08:14

3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства

Primpress.ruвчера в 16:30
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

RT на русском 04:56
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
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Армия и оружие

В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело 22:57
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
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Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
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Происшествия

Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru 13:53
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Гаджеты

В сети появились фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Деловое.ТВ вчера в 07:51
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

Тарантас Ньюс 06:28
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Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
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Экономика

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
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Общество

Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Газета.Ru 23:21
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Футбол

Андрей Воронин высказался о будущем Смолова в «Сельте»

BetOn 15:52
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
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Общество

СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей

Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира 20:13
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:46 — REGNUM В крупном ДТП возле Юрюзани Челябинской области травмы получили четыре человека.
REGNUM 09:46
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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