В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье.

с чего всё началось

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. Ранее на такую выплату могли рассчитывать только те российские граждане, которые потеряли работу после первого марта.

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 557

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,7K

Происшествия Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна. 2

Футбол Воронежский «Факел» получил лицензию на следующий сезон в ФНЛ Российский футбольный союз уведомил воронежский «Факел» о том, что нашему клубу выдана Лицензия на следующий сезон.

Политика Минюст США подал в суд на Джона Болтона В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. 2

Авто BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком. 1

Политика «Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»

Финансы Фондовый рынок США завершил торги в хорошем плюсе Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 23:33 — REGNUM Фондовый рынок США завершил вторые торги недели в хорошем плюсе, 16 июня основные индексы прибавили около 2%.

Происшествия В Перми совершил аварийную посадку SSJ100 Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту. 14

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,2K

Экономика АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира» АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы". 1

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Здоровье 38 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 17 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-2019: 12 - в Свободном, 11 - в Благовещенске, восемь - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Сковородинском районе, по одному - в Шимановске, Мазановском и Магдагачинском районах. 82

Политика В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости. 474

Общество «Ростелеком» построит ВОЛС стоимостью $500 млн через всю территорию РФ «Ростелеком» планирует в 2023-2024 годах вывести на рынок новый набор услуг, включающий аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, в сообщении оператора. 1