Общество
Evo-rus.comДля россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. Ранее на такую выплату могли рассчитывать только те российские граждане, которые потеряли работу после первого марта.
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с чего всё началось
В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье.Народные новостивчера в 07:30
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