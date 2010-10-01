В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье.

с чего всё началось

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. Ранее на такую выплату могли рассчитывать только те российские граждане, которые потеряли работу после первого марта.

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Происшествия Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения. 455

Энергетика Цена нефти Brent превысила $40 за баррель Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня. 95

Единоборства Глава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММА Президент UFC, Дана Уайт, поддержал новый тренд и назвал четырех величайших бойцов, которые, по мнению руководителя крупнейшего мма-промоушена, навсегда вписали свои имена в историю смешанных единоборств.

Общество В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа. 367

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 479

Политика В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда». 356

Политика Трамп подписал указ о реформе американской полиции Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News. 36

Транспорт В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня Чиновник добавил, что в сентябре 2020 года власти намерены запустить пилотный проект по снижению стоимости проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик. 558

Происшествия На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона. 501

Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 1K

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 573

Общество Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году. 27

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 2