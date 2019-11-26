Энергетика

REGNUMREGNUMДля роста нефти требуется свежий катализатор

Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
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Цена на нефть Brent растёт

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Нефть дорожает на оптимизме вокруг торгового соглашения США и КНР

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Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне торговых новостей

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Цены на нефть показывают стабильность после роста

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Нефтяные цены ускорили рост, Brent превысила $64 за баррель

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Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться

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Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:44
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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В Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
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«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
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Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
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Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
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Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в середине дня совещание с членами Совбеза.
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Температурные аномалии ждут россиян в декабре

По данным центра "Фобос", в декабре ожидаются температурные аномалии.
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ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
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Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

РИА Новости 12:59
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Экономика

Китайский инвестор поможет построить ГОК в Иркутской области

К строительству горнообогатительного комбината (ГОК) в Иркутской области подключится китайская компания.
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Политика

Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
РБК 17:35
Футбол

ПСЖ готов продать Неймара

Руководство ПСЖ рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара следующим летом, пишет Mundo Deportivo.Благодаря этому трансферу парижане планируют покрыть финансирование нового контракта для нападающего Килиана Мбаппе.
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Шоу-бизнес

Басков публично поддержал Ротару

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
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Владислав Резник отказался от сына по настоянию первой жены

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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
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МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
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Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети

В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Трампа позвали на слушания по импичменту

Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.
Газета.Ru 16:30
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Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе

По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.
РЕН ТВ 15:08
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Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Piter.tv 04:19
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК вчера в 03:39
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Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии

Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Вечерняя Москва 16:04
Футбол

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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