Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.

Экономика Силуанов пообещал Иркутской области новый ГОК Российский министр сообщил, что накануне Челябинский трубопрокатный завод и компания "Иннер Монголия Баотоу Стил" (Inner Mongolia Baotou Steel) подписали о партнерстве при реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Иркутской области на базе крупнейшего в стране Зашихинского редкометалльного месторождения.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.

Спорт РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.

Политика США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Футбол Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба Как сообщает Tuttomercatoweb, 38-летний шведский форвард приобретет нужный процент акций клуб и станет его совладельцем.

Шоу-бизнес Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.

Технологии ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Футбол Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Армия и оружие Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29 "Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.