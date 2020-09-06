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Российская газета
Российская газета

Для рубля неделя обещает стать напряженной с пробитием новых минимумов

Наступающая неделя станет крайне тяжелой для рубля, если продолжиться действие негативных факторов для рубля, проявившихся в начале сентября.В источнике
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Царьград

Доллар в прыжке до 77, а евро за 90? К чему готовиться рублю уже на неделе

Царьград13:55
Народные новости

Грядущая неделя готовит новые испытания для рубля

Народные новости12:21
Российская газета

Для рубля неделя обещает стать напряженной с пробитием новых минимумов

Российская газета23:00
Экономика сегодня

Рублю предрекли новые испытания на следующей неделе

Экономика сегодня11:33

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Байкал-Daily22:25
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Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ruвчера в 13:30
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3,2K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

Российские двигатели для истребителей попали в рейтинг лучших по тяге

Двигатель АЛ-41Ф1С, который используется в новых российских истребителях Су-35, имеет максимальную тягу в режиме форсажа до 142,2 кН. В свою очередь турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф с форсажной камерой для истребителей семейства Су-27 развивает тягу до 122,6 кН. Среди авиадвигателей, произведенных в США, лидером стал Pratt & Whitney F119-PW-100, используемый в истребителе F-22.
iReactor13:54
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«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25