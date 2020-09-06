Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Двигатель АЛ-41Ф1С, который используется в новых российских истребителях Су-35, имеет максимальную тягу в режиме форсажа до 142,2 кН. В свою очередь турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф с форсажной камерой для истребителей семейства Су-27 развивает тягу до 122,6 кН. Среди авиадвигателей, произведенных в США, лидером стал Pratt & Whitney F119-PW-100, используемый в истребителе F-22.
Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.